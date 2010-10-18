Главным символом высокого статуса для россиян является хорошее жильё

Таковы данные всероссийского опроса, проведенного Всероссийским центром изучения общественного мнения, сообщает "Интерфакс". Больше половины респондентов считают, что хорошее жильё – основной показатель статуса. Почти каждый третий житель страны считает символом высокого статуса наличие недвижимости за рубежом, отдых за границей и возможность дать детям хорошее образование.