Главным символом высокого статуса для россиян является хорошее жильё
Хорошее жилье - главный символ высокого статуса для россиян.
Таковы данные всероссийского опроса, проведенного Всероссийским центром изучения общественного мнения, сообщает "Интерфакс". Больше половины респондентов считают, что хорошее жильё – основной показатель статуса. Почти каждый третий житель страны считает символом высокого статуса наличие недвижимости за рубежом, отдых за границей и возможность дать детям хорошее образование.
Также респонденты считают важным показателем способность купить квартиру или дачу, наличие автомобиля, возможность получать качественное медицинское обслуживание. Наименьшее значение имеет наличие дорогой мебели и бытовой техники, возможность посещения дорогостоящих мероприятий. Большую ценность приобрели поездки за границу, возможность покупки загородного дома и недвижимости за рубежом.
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