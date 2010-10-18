Сегодня на Кубани объявлен день скорби по жертвам наводнения

Ливневые дожди в Краснодарском крае вызвали разлив горных рек и привели кподтоплению в субботу более 20-ти населенных пунктов в Туапсинскомрайоне. По последним данным МЧС и СКП, 14 человек погибли и восемьпропали без вести. За медицинской помощью обратились 26 человек, шестероиз них госпитализированы, сообщает РИА Новости.