Сегодня на Кубани объявлен день скорби по жертвам наводнения
18 октября 2010, 08:00ОбществоОльга
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Понедельник объявлен днем траура в Туапсинском районе Краснодарского края, где более 10 человек погибли в результате наводнения. Соответствующее постановление подписал глава района Владимир Лыбанев.
Ливневые дожди в Краснодарском крае вызвали разлив горных рек и привели кподтоплению в субботу более 20-ти населенных пунктов в Туапсинскомрайоне. По последним данным МЧС и СКП, 14 человек погибли и восемьпропали без вести. За медицинской помощью обратились 26 человек, шестероиз них госпитализированы, сообщает РИА Новости.
Частично или полностью разрушены полторы тысячи домов. Нескольконаселенных пунктов до сих пор остаются без света. По данным Южногорегионального центра МЧС, в районе стихия разрушила три автомобильных истолько же пешеходных мостов.Ущерб от стихии уже составил почти полмиллиарда рублей.
Чиновники пообещали выделить деньги пострадавшим семьям для организациипохорон жертв стихии.
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