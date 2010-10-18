Выпуск легковых автомобилей в РФ в 2010 году увеличился вдвое
18 октября 2010, 07:44ОбществоОльга
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Выпуск легковых автомобилей в РФ в январе-сентябре 2010 г. вырос на 92,8% по сравнению с аналогичным периодом 2009 года и составил 823 тысячи единиц. Об этом сообщила Федеральная служба государственной статистики РФ (Росстат).
В сентябре 2010 г. выпуск легковых автомобилей вырос в 2,2 раза посравнению с сентябрем 2009 г. и на 31,4% по сравнению с августом 2010 г.
Производство грузовых автомобилей в России в январе-сентябре с. г.увеличилось на 62,6% – до 102 тыс. единиц. В частности, в сентябре 2010г. выпуск грузовых автомобилей увеличился в 2,3 раза по сравнению ссентябрем 2009 г. и вырос на 39,2% по сравнению с августом 2010 г.
Выпуск автобусов за январь-сентябрь 2010 г. увеличился на 38,7% посравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил 27,6 тыс.единиц, выпуск троллейбусов за аналогичный период сократился на 32,6% –до 279 единиц.
© АПИ
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