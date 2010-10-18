Выпуск легковых автомобилей в РФ в 2010 году увеличился вдвое

В сентябре 2010 г. выпуск легковых автомобилей вырос в 2,2 раза посравнению с сентябрем 2009 г. и на 31,4% по сравнению с августом 2010 г.

Производство грузовых автомобилей в России в январе-сентябре с. г.увеличилось на 62,6% – до 102 тыс. единиц. В частности, в сентябре 2010г. выпуск грузовых автомобилей увеличился в 2,3 раза по сравнению ссентябрем 2009 г. и вырос на 39,2% по сравнению с августом 2010 г.