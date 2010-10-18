Юные угонщики вновь общаются с милицией

Их ловили уже неоднократно, но всякий раз суд отпускал их под подписку о невыезде, рассказали корреспондентам Радио «Маяк - Нижний Тагил» в пресс-службе УВД Нижнего Тагила. В этот раз угонщики снова попались с поличным.

В ночь на 17-е октября они похитили ВАЗ 21099 от дома 42 на улице Черных. Автомобиль не был оборудован охранной сигнализацией. В 6 утра инспекторы ДПС задержали угонщиков на машине на проспекте Мира. Милиционеры обратили внимание на разбитую форточку «девятки», а позже в салоне увидели, что сломан замок зажигания. В автомобиле находились два 17-тилетних парня и один 14-тилетний – все они знакомы сотрудникам правоохранительных органов, так как неоднократно ранее их уже задерживали.