Выиграй билеты на мастер-класс Натальи Правдиной «Я привлекаю успех!»: узнай, как поверить в себя и активизировать внутреннюю энергию

Но как стать успешным? Как притянуть удачу? Как активизировать энергию собственных ресурсов, чтобы весь мир начал вращаться вокруг с той скоростью, которая нужна именно вам? Ответы есть у Натальи Правдиной. Она профессиональный консультант по Фэн-Шуй, проводит семинары по психологии успеха и богатства в США и России, самый известный в России дипломированный мастер фэншуй, признанный специалист по позитивной психологии, автор многочисленных бестселлеров.

Мастер-классы с Натальей – уникальная возможность открыть себя. Ее авторская методика неподражаема: сочетает в себе древние знания Востока и новое позитивное мышление Запада. В итоге вы узнаете, как применить Фэн-Шуй для достижения целей, признания, настроиться на благополучие и раскрыть свой высший потенциал.

И все это в Нижнем Тагиле! Специально для тагильчан тренинг-центр «Твое развитие» Александра Исамбаева дает возможность прийти на мастер-класс Натальи Правдиной. Событие состоится в ДК «Юбилейный» 20 ноября в 18:00, заказать билеты можно по телефону: 42-42-07.

Но для пользователей TagilCity.ru есть вполне реальный шанс выиграть парные билеты. К слову, их стоимость от 1500 до 2500 рублей, а вы можете получить их, выполнив простое задание. Расскажите, какие у вас критерии успешного человека, в комментариях к этой публикации или присылайте ответ на почту pressa@tagilcity.ru. Через две недели организаторы мероприятия, тренинг-центр «Твое развитие», выберут двух победителей, кто получит парные билеты на мастер-класс Натальи Правдиной «Я привлекаю успех!».

Добавим, подробности можно уточнить на официальной странице встречи ВКонтакте. Кроме того, здесь находятся видеоролики, правила жизни и искренние советы от Натальи Правдиной.