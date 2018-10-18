Жители сельских пунктов под Нижним Тагилом о семейных формах обустройства детей-сирот

Встречи прошли для жителей деревни Усть-Утка, поселков Висимо-Уткинск и Уралец. В ходе бесед жители сельских населенных пунктов узнали о видах финансовой поддержки семей, принявших ребенка-сироту или ребенка, оставшегося без попечения родителей, а также о процедуре усыновления, опеке и попечительстве. Кроме того, собравшимся были продемонстрированы видеоролики с детьми, которые ждут усыновления.