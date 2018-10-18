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Жители сельских пунктов под Нижним Тагилом о семейных формах обустройства детей-сирот
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Жители сельских пунктов под Нижним Тагилом о семейных формах обустройства детей-сирот

Сегодня, 19:28Общество
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