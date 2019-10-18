Как купить недвижимость в Санкт-Петербурге и Москве, не выезжая из города?

24 октября в городе Нижний Тагил в офисе Сбербанка пройдет «Ярмарка недвижимости», на которой жители города смогут узнать о предложениях ведущего застройщика России - Группы ЛСР - и специальных условиях по ипотеке от Сбербанка. Сотрудники АН «Инженер будущего», регионального представителя Группы ЛСР по Свердловской области, помогут выбрать оптимальный вариант покупки квартиры в Санкт-Петербурге или Москве с учетом личных целей покупателя – переезд семьи, приобретения жилья для детей, инвестирование в недвижимость, ответят на вопросы об условиях долевого участия в строительстве.

Группа ЛСР – Застройщик с опытом работы на рынке недвижимости более 25 лет – продает квартиры с отделкой комфорт и премиум-класса на условиях долевого участия в строительстве в большинстве районах Санкт-Петербурга и Москвы. Стоит отметить инвестиционную привлекательность данных предложений на текущем этапе, приобретая квартиру в новостройке сегодня, можно не только существенно сэкономить, но и заработать

На ярмарке недвижимости гостей мероприятия ждут индивидуальные консультации специалистов по недвижимости Санкт Петербурга и Москвы, презентации всех объектов Группы ЛСР, а также возможность за один день бесплатно забронировать понравившуюся квартиру, зафиксировать ее текущую стоимость по цене Застройщика, оформить ипотеку или рассрочку от строительной компании, купить квартиру с региональной скидкой - и все это, не выезжая из города

Цены на квартиры, реализуемые Группой ЛСР:

в Санкт-Петербурге (с отделкой, в черте города) – студии от 1,9 млн. рублей, однокомнатные от 2,4 млн. рублей,

в Москве — от 5,9 млн. рублей (300 метров от станции метро).

в Подмосковье (Истринский район) - от 3,5 млн. рублей

Застройщик порадует новыми октябрьскими акциями:

«скидки на однушки»! В октябре действует скидка 3000 рублей с каждого квадратного метра на однокомнатные квартиры с отделкой, в восьми жилых комплексах СПб.

«цены пополам»! Выгодная рассрочка на квартиры в десяти жилых комплексах СПб. Плати 50% сейчас, а оставшуюся половину к моменту сдачи дома!

Приходите на ярмарку, выбирайте свой вариант, инвестируйте в будущее!

На ярмарке опытные специалисты гарантируют индивидуальный подход к каждому клиенту, помогут выбрать жилье, исходя из личных запросов и бюджета. На мероприятии можно будет увидеть актуальные фотографии строящихся объектов, трансляции с онлайн-камер, узнать особенности технологий строительства и социальной инфраструктуры. Все технические детали и оформление документов мы берем на себя. Дистанционный процесс приобретения отлажен, в этом нам помогают электронные сервисы Сбербанка.

Ждем Вас 24 октября с 12 до 19 часов по адресу: г. Нижний Тагил, пр. Ленина, д.40/1, в офисе ПАО Сбербанк.

Тел: Екатеринбург +7(343)288-75-60