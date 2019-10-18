В Нижнем Тагиле подведены итоги конкурса «Лучший педагог-автолюбитель 2019»

Участникам необходимо было показать свои навыки вождения и знания ПДД, а также креативно представить себя и свой автомобиль.

Самым сложным этапом, по мнению учителей, стало фигурное вождение автомобиля, так как многие со времён автошколы забыли о тонкостях при выполнении заданий на территории «городка».

По итогам трёх испытаний лучшими стали педагоги-мужчины. Победу одержал учитель информатики из школы № 49 Толмачев Максим. В качестве приза ему достались 30 литров бензина.