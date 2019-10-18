В Нижнем Тагиле подведены итоги конкурса «Лучший педагог-автолюбитель 2019»
Сегодня, 18:51ОбществоФото: Отдел пропаганды ГИБДД
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
17 октября в Нижнем Тагиле состоялся ежегодный конкурс «Лучший педагог-автолюбитель 2019», в котором приняли участие 17 учителей, сообщает отдел пропаганды ГИБДД.
Сюжеты: Нижний Тагил
Участникам необходимо было показать свои навыки вождения и знания ПДД, а также креативно представить себя и свой автомобиль.
Самым сложным этапом, по мнению учителей, стало фигурное вождение автомобиля, так как многие со времён автошколы забыли о тонкостях при выполнении заданий на территории «городка».
По итогам трёх испытаний лучшими стали педагоги-мужчины. Победу одержал учитель информатики из школы № 49 Толмачев Максим. В качестве приза ему достались 30 литров бензина.
Второе место выиграл учитель информатики и технологии школы № 75/42, третье — учитель технологии школы № 100 — Елистратов Алексей.
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
Сообщите новость редакции TagilCity.ru! Пишите pressa@tagilcity.ru.
Звоните +7 (3435) 499-334
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей