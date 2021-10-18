«Российская энергетическая неделя — 2021» подошла к концу в Москве. Форум стал международной площадкой для обсуждения главных вызовов в энергетическом секторе экономики и важнейших проблем развития топливно-энергетического комплекса. В мероприятии участвовали 2 500 специалистов из более чем 80 стран.

Организацию форума взяли на себя эксперты Фонда Росконгресс, Министерства энергетики России и чиновники Москвы. Ответственный секретарь организационного комитета «Российской энергетической недели», советник президента РФ Антон Кобяков пояснил, что мероприятие постоянно расширяется. В нем участвуют главные игроки топливно-энергетического комплекса. Об этом информирует newsnn.ru. Основным событием форума признали пленарное заседание «Мировая энергетика: трансформация для развития». Участие в нем принял российский лидер Владимир Путин. Президент поднял важные и актуальные вопросы развития топливно-энергетического комплекса Российской Федерации. Здесь имеется в виду преодоление последствий кризиса, вызванного эпидемией коронавируса, роль договоров ОПЕК+ для стабилизации рынка, особенности взаимодействия с импортерами отечественного сырья, важность энергосбережения и реализация климатических соглашений. Владимир Путин заявил, что ради обеспечения энергетической и экологической безопасности на Земле участникам рынка надо принимать только проверенные и ответственные решения. Все идеи должны быть ориентированы на долгую перспективу, работать в интересах устойчивого развития государств. В ходе сессии «Будущее традиционной энергетики: готов ли мир отказаться от углеводородов?» эксперты выделили четкую энергетическую стратегию России. Москва развивает и традиционную, и «чистую» энергетику. По словам заместителя председателя Кабинета министров России Александра Новака, людям нужны не только климатические и экологические улучшения. Населению необходимо наличие тепла и света в домах. Ради этого политикам надо объединяться с профессионалами. Цели нужно оглашать не «хайповые», а расчетные и сбалансированные. Также в число актуальных тем для обсуждения вошли климатическая повестка, введение зеленых сертификатов, внедрение принципов ESG, развитие дополнительных источников энергии. Речь идет о водороде и технологиях его производства. Множество сессий посвящено цифровой трансформации топливно-энергетического комплекса и потенциалу возобновляемых источников энергии. На «Российской энергетической неделе» провели уже традиционную церемонию награждения лауреатов международной премии «Глобальная энергия». Награды получили победители прошлого и текущего годов, представляющие Российскую Федерацию, Соединенные Штаты Америки, Италию и Грецию. Во время церемонии Александр Новак назвал научные открытия в области энергетики влияющими на ход развития всей нашей цивилизации. Отмечается, что холдинг 1MI и Фонд Росконгресс ранее договорились сотрудничать.

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