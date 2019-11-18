"Норникель" значительно сократит вредные выбросы в атмосферу
На Дне инвестора в Лондоне «Норникель» представил программу экономического роста компании. Эксперты оценили ее положительно: программа поможет может повысить конкурентоспособность и стоимость компании, сделать производство более экологичным.
В Норильском промышленном районе добыча руды может вырасти до 2,5 раз, производство металлов – более чем на треть, пишут «Новые известия». Все это позволит компании значительно увеличить количество отчислений в территориальные бюджеты.
Сегодня «Норникель» и так играет роль ключевого налогоплательщика в тех регионах, где компания ведет свою деятельность. Так, в октябре было подписано соглашение с правительством Мурманской области о вложении в региональную экономику более двух миллиардов долларов. Эти деньги пойдут на улучшение качества жизни и развитие туристического кластера.
Компания представила и новую экологическую программу, выбросы в атмосферу в Норильске должны сократится на 90%. Улучшит экологические показатели и Кольская горно-металлургическая компания – дочерняя структура «Норникеля». После закрытия плавильного цеха в поселке Никель и медного цеха в Мончегорске загрязнение снизится в семь раз.
Все эти меры – часть новой экологической стратегии. Эксперты согласились с тем, что они будут действенны: закрытие вредных производств улучшит ситуацию в регионе и позволит сотрудникам компании освоить новые профессии за счет «Норникеля». Материальные компенсации им также выплатят.
Программу роста «Норникеля» уже оценили крупные иностранные инвесторы. Они полагают, что грамотные вложения в экологию, сырьевую базу и производство товарных металлов сделают компанию более устойчивой и сильной. «Норникель» сможет занять лидирующие позиции на рынке и оставить конкурентов далеко позади.