В Свердловской области с начала 2020 года за дачу взятки сотрудникам ГИБДД был задержан 61 водитель. Об этом сообщили в пресс-службе регионального ведомства.

Факты дачи взяток были выявлены в 15 городах, в том числе и Нижнем Тагиле. Суммы разнятся и составляют от 300 до 37 тысяч рублей. В основном средства предлагают за несоставление в отношение водителей административных протоколов за нарушение ПДД — нетрезвое вождение, повторное управление транспортом в состоянии опьянения. Следственные органы возбудили 42 уголовных дела. По остальным фактам проводятся проверки.

