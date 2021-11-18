Прямой эфир с вакцинацией директора БСК посмотрели почти 10 тысяч зрителей

Не так давно глава Башкирской содовой компании (БСК) Эдуард Давыдов стал гостем программы заводского телевидения, главной темой которой стала вакцинация от коронавирусной инфекции. Запись прямого эфира программы уже вызвала повышенный интерес заводчан. Пользователи активно обсуждают эту передачу в интернете.

Генеральный директор БСК, который поддерживает важность вакцинации от коронавируса, сделал прививку во время прямого эфира. Экспертом, выступающим в передаче, стала главврач городской больницы № 2 города Стерлитамака Эльвира Гильванова. Как сообщает newizv.ru, она подробно рассказала об эпидемиологической обстановке в городе и дала ответы на самые популярные вопросы, которые зрители могли задавать ей через мессенджеры. Эдуард Давыдов отметил, что большинство сотрудников БСК восприняли новость об обязательной вакцинации с пониманием. К настоящему времени на предприятии вакцинировались уже 68% работников. Медики компании подчеркивают, что сейчас число сотрудников, которые жалуются на повышение температуры или симптомы ОРВИ, снизилось, несмотря на приближение зимнего похолодания. Специалисты считают, что достичь такой положительной динамики удалось благодаря возросшим темпам вакцинации, которые последовали после ужесточения мер по борьбе с распространением вируса в Башкортостане. Глава БСК в прямом эфире рассказал, что уже дважды перенес COVID-19 – весной и осенью прошлого года. Он описал, насколько ухудшилось его самочувствие из-за болезни, и отметил, что ему пришлось уйти на больничный и оставить свои дела практически на месяц. После консультации с врачами Эдуард Давыдов принял решение вакцинироваться в 2021 году. В настоящий момент в БСК также действуют все выплаты и гарантии, которые были введены в прошлом году из-за начавшейся пандемии. Сотрудникам, сделавшим прививку, выплачивается 2 тысячи рублей премии и предоставляется трехдневные выходные непосредственно после процедуры вакцинации. А работникам, которые перенесли коронавирус, предприятие выплачивает 6 тысяч рублей в качестве компенсации за купленные для терапии лекарства. На данный момент организация рассматривает возможность о предоставлении своему персоналу компенсации за прохождение медицинских обследований на наличие антител и антигенов в крови. Перед вакцинацией от коронавируса в прямом эфире генеральному директору БСК измерили артериальное давление, сатурацию в крови и температуру тела. Убедившись, что со здоровьем пациента все в порядке, медицинский работник сделала ему укол вакцины в правое плечо. После проведенной процедуры Давыдов обратился к другим сотрудникам предприятия, призывая их последовать примеру руководителя, чтобы достичь 80-процентного порога коллективного иммунитета. После того как запись передачи была выложена в соцсеть “ВКонтакте”, за три дня она набрала почти 10 тысяч просмотров.

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