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Инженер корпорации «УВЗ» стал лауреатом премии «Золотая идея»
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Инженер корпорации «УВЗ» стал лауреатом премии «Золотая идея»

18 декабря 2011, 11:02Общество
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