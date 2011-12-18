Инженер корпорации «УВЗ» стал лауреатом премии «Золотая идея»

Как сообщает пресс-служба корпорации, вручение премии, учредителемкоторой выступает Федеральная служба по военно-техническомусотрудничеству России, состоялось 14 декабря в Москве.

25-летний А.Ивко победил в номинации «Молодые таланты». В этой категории оцениваютсядостижения молодых специалистов в области военно-техническогосотрудничества, разработки и производства образцов вооружения и военнойтехники.

На суд жюри уралвагонзаводец представил свои предложения поулучшению тактико-технических и эксплуатационных характеристиккомплекса управления вооружением танков Т-90С и Т-90СК. А именно,интеграции в систему управления огнем бронемашин с «маркой УВЗ»усовершенствованного цифрового баллистического вычислителя 1В528-2 скомплектом метеодатчиков говорится в сообщении пресс-службы.

Техническиерешения лауреата национальной премии «Золотая идея» уже воплощены вжизнь, отмечает пресс-служба. Они не только напрямую влияют на боевыекачества отечественных бронемашин последнего поколения, но испособствуют повышению их экспортного потенциала.