Прогноз на следующую неделю: погода смягчится
18 декабря 2011, 11:34ОбществоОльга
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Скользящий по периферии антициклона атмосферный фронт вызовет незначительные осадки, погода на Среднем Урале смягчится.
Преобладающая температура следующей недели: ночью минус 11-16 градусов,местами минус 21, днем 7-12 ниже нуля, — сообщили АПИ в свердловскомГидрометцентре.
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