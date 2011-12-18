Прогноз на следующую неделю: погода смягчится

Прогноз на следующую неделю: погода смягчится

Скользящий по периферии антициклона атмосферный фронт вызовет незначительные осадки, погода на Среднем Урале смягчится. Преобладающая температура следующей недели: ночью минус 11-16 градусов,местами минус 21, днем 7-12 ниже нуля, — сообщили АПИ в свердловскомГидрометцентре. © По материалам АПИ

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