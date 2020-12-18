ПФР разъяснил порядок «новогодней» выплаты по 5 тысяч рублей на детей до 8 лет

Обращаться с заявлением за выплатой никуда не требуется. Она осуществляется на основе принятых весной и летом решений о выплатах на детей. Таким образом, все, кто получил ежемесячную выплату на детей до трех лет или единовременную выплату на детей от трех до 16 лет, средства будут перечислены автоматически.