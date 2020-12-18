ПФР разъяснил порядок «новогодней» выплаты по 5 тысяч рублей на детей до 8 лет

ПФР разъяснил порядок «новогодней» выплаты по 5 тысяч рублей на детей до 8 лет

Сегодня, 16:38ОбществоPhoto: 1Mediainvest.ru
В УПФР Нижнего Тагила разъяснили порядок новых выплат, которые президент РФ Владимир Путин пообещал к Новому году.

Так, средства будут перечислены в беззаявительном порядке родителям, опекунам и попечителям, имеющих детей до семи лет включительно. Сумма составит пять тысяч рублей на каждого ребенка в семье.

Новая единовременная выплата положена всем семьям с детьми, которым на 17 декабря 2020 года не исполнилось восемь лет.

Обращаться с заявлением за выплатой никуда не требуется. Она осуществляется на основе принятых весной и летом решений о выплатах на детей. Таким образом, все, кто получил ежемесячную выплату на детей до трех лет или единовременную выплату на детей от трех до 16 лет, средства будут перечислены автоматически.

Заявление необходимо подавать только тем гражданам, у которых ребенок родился после 1 июля, либо родители не обращались за предыдущими выплатами. Однако заявления принимаются до 1 апреля. Также заявление потребуется в случае изменения реквизитов для перечисления средств.

Обратиться с заявлением можно через портал Госуслуг.

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