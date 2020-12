Тюменский застройщик предложил новогодние инвестиции до 13% годовых

Компания «Талан» из Тюмени объявила о новогоднем предложении по займам для инвесторов, которые могут получить до 13 процентов годовых.

В декабре этого года девелопер объявил о гарантии увеличенной доходности, в зависимости от суммы инвестиций. Например, при инвестиции в 300 тысяч рублей можно заработать до 12% годовых, а вложив 5 миллионов рублей, – до 13%. Такие условия будут действовать при подписании договора до 31 декабря этого года. Согласно статистике, инвестиции в жилую недвижимость - это самый распространенный формат вложений в России. Как сообщает международная консалтинговая компания JLL, в третьем квартале текущего года объем инвестиционных сделок на российском рынке недвижимости увеличился на 18%. Такой показать стал рекордным для третьего квартала за последние четыре года. По словам экспертов, для инвестиций в новостройки можно приобрести квартиру и начать ее сдавать или заработать на разнице между ценой на старте строительства и после сдачи объекта. Также можно начать зарабатывать гарантированный доход без ожидания и поиска арендаторов. «Талан» сотрудничает с инвесторами, которые готовы вкладывать от 300 тысяч рублей. Инвестиционные средства привлекаются ориентировочно до 30 апреля 2023 года. Отмечается, что «Талан» не является кредитной организацией и не зарабатывает на разнице между ставками по привлеченным и выдаваемым займам. Все деньги, которые привлекаются по договорам займа, компания использует для покупки новых земельных участков и собственного развития.

