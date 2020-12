В Нижнем Тагиле новогодний ледовый городок у Драмтеатра готов на 80%

Новогодний ледовый городок на главной площади Нижнего Тагила готов на 80%.

В этом году он посвящен 190-летию «Сказке о царе Салтане» Пушкина. Сейчас собраны все фигуры, специалисты приступили к художественной резке. Главную городскую ёлку украсили новой гирляндой, вокруг ели начали монтаж светодиодного шатра. Его обещают запустить к 23 декабря. Ограждение площадки, которая выполнена в композиции «Море», находится на финальной стадии, рассказал телекомпании «Телекон» директор ООО «Уралстрой-НТ» Константин Благин. Он отметил, что резка льда закончена, теперь закладывается гибкий неон. На данный момент мы уже завезли 700 кубов льда, но это мы еще не завершили аркады со стороны Ленина — большие колонны с арками. Уйдет прилично льда на поддержку стенки шатра. Ну, и идет монтаж большой горки,пояснил подрядчик. По словам Благина, украшают деревья у спуска к фонтану, в сквере за драмтеатром устанавливают световые фигуры. В этом году все эти работы включены в общий контракт со строительством ледового городка. Именно поэтому сумма составила 23,5 миллиона рублей. 3,4 миллиона стоит шатер, чуть больше — новогодняя гирлянда. 900 тысяч выделено на четыре камеры ночного видения для сохранности ледовых фигур и безопасности горожан. Кроме того, новогодний фейерверк обойдется еще в 600 тысяч рублей. В этом году из-за пандемии коронавируса, торжественного открытия городка и концерта не будет. Работы планируется завершить работу к 25 декабря.

Found a typo in the text? Select it and press ctrl + enter