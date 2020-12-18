В Нижнем Тагиле новогодний ледовый городок у Драмтеатра готов на 80%

На данный момент мы уже завезли 700 кубов льда, но это мы еще не завершили аркады со стороны Ленина — большие колонны с арками. Уйдет прилично льда на поддержку стенки шатра. Ну, и идет монтаж большой горки,пояснил подрядчик.