Девушка, на Porsche насмерть сбившая ребенка, получила условный срок

Водитель полностью признала свою вину и раскаялась в содеянном. Онасогласилась с исковыми требованиями потерпевшей о возмещении ущерба ипричиненного вреда в размере более 1,2 млн рублей, часть из которыхвозместила до начала судебного заседания.Женщина признана виновной в нарушении правил дорожного движения иэксплуатации транспортных средств, повлекшем по неосторожности смертьчеловека (ч. 3 ст. 264 УК РФ), и приговорена к лишению свободы на 3 годаусловно, с испытательным сроком 4 года, с лишением права управлениятранспортными средствами на срок 3 года.