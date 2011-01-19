Девушка, на Porsche насмерть сбившая ребенка, получила условный срок
Тракторозаводский районный суд Челябинска вынес приговор в отношении 20-летней Татьяны Лобыриной, по вине которой в ДТП погиб ребенок.
Установлено, что днем 6 мая 2010 года обвиняемая, управляя автомобилемPorsche Cayenne Turbo, на проезжей части улицы Комарова совершила наездна 10-летнего мальчика, переходящего дорогу. Школьник получилнесовместимые с жизнью травмы. Среди причин происшествия были превышениедопустимой тонировки стекол и скорости движения иномарки, отметили вобластной прокуратуре.
Водитель полностью признала свою вину и раскаялась в содеянном. Онасогласилась с исковыми требованиями потерпевшей о возмещении ущерба ипричиненного вреда в размере более 1,2 млн рублей, часть из которыхвозместила до начала судебного заседания.Женщина признана виновной в нарушении правил дорожного движения иэксплуатации транспортных средств, повлекшем по неосторожности смертьчеловека (ч. 3 ст. 264 УК РФ), и приговорена к лишению свободы на 3 годаусловно, с испытательным сроком 4 года, с лишением права управлениятранспортными средствами на срок 3 года.
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