МОТИВ 2010 года: новый стиль, новые достижения, новые возможности

Телекоммуникационная группа МОТИВ подвела итоги 2010 года. Его ключевымисобытиямидля Компании стало обновление имиджа, интенсивное развитие сети мобильного Интернета HiG, активный рост абонентской базы и укрепление линейки продуктов МОТИВ.

В 2010 году абонентская база МОТИВ неоднократно преодолевала рекордные для Свердловской области показатели: в маеоператор достиг отметки в 1 900 000 абонентов, а уже в сентябребыл установлен новый рекорд - 2 000 000 пользователей. Таким образом, в минувшем году МОТИВ в очередной раз подтвердил статус регионального лидерапо числу абонентов, обслуживающихся в сети.

Одной из главных предпосылок для стабильного укрепления абонентской базы МОТИВ является политика технического развития Компании.На сегодняшний день связь МОТИВ охватывает около 900 населенных пунктов Свердловской области, в которых проживает 97% населения региона. Параллельно с территориальным расширением сетиулучшаютсяосновные показатели качества предоставляемых услуг связи. Процент успешных процедур произвольного доступа в сети МОТИВ стабильно превышает общемировой стандарт, обозначенный как «хороший». В сети МОТИВ показатель, характеризующий количество успешных соединений, держится в диапазоне 99,85 – 99,91%. Неизменно высоким остается и качество речи: более 93% разговоров имеют оценку «хорошее качество» по общепринятой шкале оценки качества передачи голоса.

В 2010 году МОТИВ продолжил процесс развития собственной сети волоконно-оптических линий связи: новый ВОЛС-маршрут был проложен в восточной части Свердловской области, в начале 2011 года будет введен в эксплуатацию фрагмент ВОЛС между Серовом и Краснотурьинском.

В среднем объем голосового трафика относительно 2009 года увеличился на 25%. Уходящий год продемонстрировал и традиционно высокий уровень SMS-активности абонентов МОТИВ. По последним данным Компании, в 2010 году количество переданных SMS-сообщений по сравнению с предыдущим годом увеличилось более чем в 2 раза.

Минувший год стал последним этапом работы Компаниис легендарным стандартом D-AMPS. В связи с окончанием срока действия Лицензии на право предоставления услуг связи этого стандарта летом 2010 года МОТИВ начал процедуру перевода 12 000 D-AMPS абонентовв сеть GSM, предложив им уникальные тарифные планы и возможность сохранения прямого городского номера.

В течение годаМОТИВ планомерно расширял географию международного GSM-роуминга, благодаря которому сегодня абоненты Компании могут оставаться на связи в 134 странах мира.С целью популяризации роуминга в июне 2010 года оператор запустил акцию «Роуминг НОН-СТОП», по условиям которой цены на входящие звонки за рубежом были существенно снижены. В результате количество абонентов, воспользовавшихся услугами роуминга летом минувшего года, увеличилось на 70% относительно 2009 года. В конце года в поддержку междугороднего и международного общения была запущена услуга «МеГа МиНи цены», позволяющая абонентам совершать льготные звонки в другие субъекты России и страны из «домашнего» региона.

Основным трендом развития телекоммуникационных услуг МОТИВ в 2010 году стал мобильный Интернет HiG. К началу ноября надстройка EDGE была включена на 273 станциях компании, из которых три четверти относятся к северо-восточному направлению.

К 2011 годумобильный Интернет HiG от МОТИВ сталдоступен более чем в 500 населенных пунктах- на 75% территории Свердловской области.А объем пользования ресурсами мобильного Интернета абонентами МОТИВ увеличился в среднем на 41%. Им были предложеныуслуги «Интернет на час» и «Детский Интернет», а также новый USB-модем с обновленным тарифным планом «ДеWWWайс» в комплекте и «HiG Безлимит», обеспечивающий доступ к безлимитному Интернету через мобильный браузер Opera Mini.

Среди маркетинговых инициатив Компании в 2010 году - запуск тарифа «Прямой городской» вНижнем Тагиле, тарифного плана «Профессионал», детского тарифа «Болтастики», а также информационно-развлекательного сервиса «Узнай МОТИВ». На новый виток популярности вышла услуга «АнтиПЫП» - в минувшем году абоненты получили возможность установить бесплатную мелодиюна 30 дней.

Стремясь предоставить своим абонентам возможность комфортного обслуживания в режиме «шаговой доступности», в 2010 году МОТИВ уделил особое внимание развитию собственной сети Точек подключения. К Новому году в Свердловской области работало 82 Точки, где можно подключиться к сети оператора, получить первичные консультации по обслуживанию, выбору тарифа и активации дополнительных услуг. Кроме того, было открыто несколько новых Офисов продаж и обслуживания– теперь их47. В течение 2010 года«Мобильный Офис» МОТИВа совершил более 200рейсов в самые отдаленные населенные пункты Свердловской области, благодаря чему жители небольших и труднодоступных деревень и поселков получиливесь спектр мобильных услуг.

В течение2010 года МОТИВ принимал активное участие в организации социальных мероприятий и праздников. Наиболее запоминающимися событиями минувшего года вЕкатеринбурге стали поддержкалетнего молодежного фестиваля «Ярмарка Дефицита», организация автограф-фотосессии с участниками культового британского проекта UNKLE, а также участие оператора в праздновании Дня города и юбилея Победы, в проекте «Ночь Музеев» и выборах «Миссис Екатеринбург 2010». Самыми успешными региональными мероприятиями МОТИВа признаны «Битва DJ» вСерове, премьера мультфильма «Мегамозг» в Нижнем Тагиле, организация «Туристического слета молодежи» в Лесном и Нижней Туре, участие в молодежном проекте «Экстриму – да. Экстремизму – нет»в Каменск-Уральском, а также открытие городского ледового катка «Ледовые идействия!» вИрбите и Тавде.В завершениенасыщенного и эмоционального года МОТИВ призвал свердловчан к реализацииидей под слоганом «Идействуй!».