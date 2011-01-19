Около 55 тыс. коррупционных преступлений выявлено в Свердловской области в 2010 г.
Итоги оперативно-служебной деятельности органов внутренних дел Свердловской области за 2010 год и задачи на 2011 год обсуждены 18 января на коллегии ГУВД Свердловской области.
В Свердловской области сохраняется позитивная динамика в борьбе спроявлениями коррупции. За 12 месяцев 2010 года органами внутренних делобласти раскрыто около 55 тысяч преступлений, в том числе свыше 10 тысячтяжких и около 3 тысяч особо тяжких преступлений.
Ежегодно из областного бюджета выделяются средства для укрепленияматериально-технического обеспечения подразделений милиции общественнойбезопасности. В будущем планируется подготовить проектно-сметнуюдокументацию для строительства специальных приемников для содержаниялиц, арестованных в административном порядке в городах Екатеринбург иНижний Тагил, а также завершить строительство и ввести в эксплуатациюизолятор временного содержания в Невьянске.В сфере общественной безопасности стоят задачи: создать безопасныеусловия жизни, снизить уровень преступности в стране, остановить ростнаркомании, избавиться от детской беспризорности.
«К сожалению, до успешного и полного решения этих задач Свердловскойобласти ещё далеко. Уровень преступности в регионе всё ещё остаетсядостаточно высоким и превышает среднероссийский показатель. В 14муниципалитетах области уровень преступности превышает среднеобластнойпоказатель», - отметил губернатор области Александр Мишарин. Всложившейся ситуации необходимо продолжить скоординированные действия вборьбе с преступностью. В первую очередь следует обратить особоевнимание на повышение качества и содержания профилактической работы, атакже борьбу с формальными подходами, отписками, волокитой».