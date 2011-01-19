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Около 55 тыс. коррупционных преступлений выявлено в Свердловской области в 2010 г.
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Около 55 тыс. коррупционных преступлений выявлено в Свердловской области в 2010 г.

19 января 2011, 07:27ОбществоОльга
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