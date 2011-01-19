Около 6-ти тысяч жителей Нижнего Тагила получают социальную доплату к пенсии
19 января 2011, 16:17ОбществоАнка
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В Нижнем Тагиле и Пригородном районе около 6 тысяч жителей получают федеральную социальную доплату к пенсии.
Величина прожиточного минимума пенсионера в Свердловской области на 2011 год установлена в размере 4. 813 рублей в месяц. Всем неработающим пенсионерам, доход которых ниже этой суммы, устанавливается социальная доплата. Для установления надбавки, напомнинают в Пенсионном фонде, необходимо подать заявление и представить документы об отсутствии трудовой деятельности в местное отделение пенсионного фонда. Отметим, что средний размер пенсии в Нижнем Тагиле составляет 8.096, 97 рублей.
© Новости предоставлены Радио «Маяк - Нижний Тагил» 104,7 FM
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