Под Нижним Тагилом появится аэропорт

Реконструкция аэродрома, который находится в 7 км северо-восточнеегорода, оценивается в 1,5 млрд. рублей. 1 млрд рублей готов вложить впроект Уралвагонзавод.

В скорейшей реализации проекта заинтересованы Уралвагонзавод,ВСМПО-Ависма, Нижнетагильский институт испытания металлов иадминистрация города, сообщает «УралПолит.Ru».

«Нижнему Тагилу собственный аэропорт нужен: в городе базируются развитыепромышленные площадки УВЗ, НТМК, а рядом расположится особаяэкономическая зона «Титановая долина», - рассказал заместитель главыадминистрации Нижнего Тагила по стратегическому развитию и инвестициямЮрий Кузнецов.

В настоящее время аэродром находится в эксплуатационном состоянии ииспользуется для выполнения испытаний. Однако для выполнения грузовых ипассажирских перевозок необходима реконструкция аэродрома с учетомтребований нормативных документов, действующих в гражданской авиации.