Новости
Аналитика
Обзоры
Карточки
Расследования
Интервью
Медиаланч
Мнения
Выдавать водительские права нового образца в Нижнем Тагиле начнут с 1-го марта
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
Вы нашли ошибку
Спасибо!
Сообщение отправлено.

Выдавать водительские права нового образца в Нижнем Тагиле начнут с 1-го марта

19 января 2011, 18:00ОбществоАнка
Читайте
также
Как не стать жертвой мошенников в Нижнем Тагиле
Фотоподборка: Нижний Тагил - зеркальный
Стихи, танцы и фейерверк. Где в Нижнем Тагиле провести выходные?