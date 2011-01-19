Выдавать водительские права нового образца в Нижнем Тагиле начнут с 1-го марта
За руль - только с пластиковой карточкой.
Выдавать водительские права нового образца в Нижнем Тагиле начнут с 1-го марта. Без такого удостоверения за границей ни один тагильский водитель сесть за руль не сможет, даже с так называемыми международными правами, отмечает инспектор по пропаганде Нижнетагильской ГИБДД Ксения Морозовская.Сегодня в России действует два равноправных документа – бумажные права и пластиковая карточка. Согласно международным стандартам, останутся только пластиковые удостоверения. Они будут сине-розового цвета. Размер карточки – 8,5 на 5,5 сантиметров. На документе штрих-код, содержащий полную информацию о водителе, а также о том, где и когда он получил права. Останется подпись водителя и его фотография. Права будут защищены от подделок. Изменятся некоторые надписи на них. Так, названия граф заменят цифрами. И все записи будут продублированы латинскими буквами. На обороте карточки будут расшифрованы пиктограммы, обозначающие категории. Вместо категории Е, обозначающей право водить грузовые автомобили с прицепом, появятся пункты ВЕ, СЕ и DE.
С 1 марта новоиспечённые водители будут получать только пластиковые права. Остальные могут специально обратиться в ГИБДД для обмена старого документа на новый. Но острой необходимости в этом нет, отметила Ксения Морозовская. Обменять права можно будет, когда закончится срок действия старого удостоверения.
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