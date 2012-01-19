Audi готовит мини-кроссовер Q1
19 января 2012, 08:25ОбществоРОман БОТов
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В Audi осознают растущий спрос на небольшие кроссоверы, и потому, как сообщил источник в компании, «новые модели меньше, чем предыдущие, достаточно посмотреть на линейку: Q7, Q5, Q3. Теперь вполне может появиться и кроссовер на базе А1». Его не стоит ждать в непосредственном будущем, но он вполне может появиться между 2013 и 2016 годом.
А вот появление кабриолета на базе А1 тот же источник исключил: такая модель будет слишком похожа на кабриолет А3, и в компании не видят смысла в ее создании.
О технических характеристиках и оснащении Q1 пока ничего не сообщается, но можно предположить, что он получит от A1 не только базу, но и линейку двигателей, в которую входят как бензиновые, так и дизельные агрегаты мощностью от 85 до 255 л.с.
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