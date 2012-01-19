Audi готовит мини-кроссовер Q1

А вот появление кабриолета на базе А1 тот же источник исключил: такая модель будет слишком похожа на кабриолет А3, и в компании не видят смысла в ее создании.

О технических характеристиках и оснащении Q1 пока ничего не сообщается, но можно предположить, что он получит от A1 не только базу, но и линейку двигателей, в которую входят как бензиновые, так и дизельные агрегаты мощностью от 85 до 255 л.с.