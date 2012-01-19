Иномарка сгорела в Петербурге после столкновения с пожарной машиной
19 января 2012, 08:15ОбществоРОман БОТов
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Машина петербургских пожарных накануне днем столкнулась с Subaru во время следования к месту тушения пожара, сообщает Интерфакс.Дорожное происшествие произошло на пересечении шоссе Революции и проспекта Наставников.
Автомобиль пожарной части двигался на зеленый разрешающий сигнал светофора с включенной сиреной и проблесковыми маяками, когда в него врезалась иномарка под управлением женщины 1982 года рождения.
Из-за столкновения легковушка загорелась. Пожарные вытащили даму-автолюбителя из салона машины и оказали ей первую помощь.
Травму получила еще одна женщина - фельдшер пожарного расчета, которая вместе со своими коллегами ехала тушить пожар на проспект Наставников, 41, корпус 1, где в те минуты горела квартира на 14 этаже.
Обе женщины были госпитализированы.
Фото: Водитель Петербурга / А. Штомпель
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