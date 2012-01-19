Иномарка сгорела в Петербурге после столкновения с пожарной машиной

Автомобиль пожарной части двигался на зеленый разрешающий сигнал светофора с включенной сиреной и проблесковыми маяками, когда в него врезалась иномарка под управлением женщины 1982 года рождения.

Из-за столкновения легковушка загорелась. Пожарные вытащили даму-автолюбителя из салона машины и оказали ей первую помощь.

Травму получила еще одна женщина - фельдшер пожарного расчета, которая вместе со своими коллегами ехала тушить пожар на проспект Наставников, 41, корпус 1, где в те минуты горела квартира на 14 этаже.

Обе женщины были госпитализированы.