Сразу 2 необычных литературных конкурса, посвященных 290-летию Нижнего Тагила, пройдут в городе
Нижнетагильская городская библиотека стала организатором двух литературных конкурсов, посвященных юбилею Нижнего Тагила: это конкурс на лучший макет книги и на лучшее литературное творение, выполненное на иностранном языке.
Конкурс «Я – писатель, я - издатель» - оригинальный по замыслу, единственный в своём роде, конкурс для юных литераторов на лучший макет книги, выполненный в домашних условиях. Проводится он совместно с социальной сетью «Мегафрик», созданной для продвижения талантливых людей нашего города. На сайте сети постоянно проводятся коммерческие и некоммерческие художественные, литературные конкурсы, а также фотоконкурсы. Победители сами смогут выбрать подарки из списка предлагаемых призов (список можно увидеть на сайте «МегаФрик», в блоге «Всё о призах и подарках»).
А любители и знатоки иностранных языков смогут продемонстрировать свои литературные таланты в фестивале-конкурсе литературных работ на иностранных языках «Тагильский променад». Все творения участников будут опубликованы на сайте библиотеки для интерактивного голосования на приз зрительских симпатий.
Организаторы приглашают к участию в конкурсах приглашаются, кроме самих школьников, также их родителей и педагоги. «Помощь взрослых при подготовке конкурсных работ приветствуется», - говорят в Центральной городской библиотеке.
Подробности конкурсов можно найти на сайте Центральной городской библиотекиwww.tagillib.ru.
© TagilCity.ru