Сразу 2 необычных литературных конкурса, посвященных 290-летию Нижнего Тагила, пройдут в городе

Конкурс «Я – писатель, я - издатель» - оригинальный по замыслу, единственный в своём роде, конкурс для юных литераторов на лучший макет книги, выполненный в домашних условиях. Проводится он совместно с социальной сетью «Мегафрик», созданной для продвижения талантливых людей нашего города. На сайте сети постоянно проводятся коммерческие и некоммерческие художественные, литературные конкурсы, а также фотоконкурсы. Победители сами смогут выбрать подарки из списка предлагаемых призов (список можно увидеть на сайте «МегаФрик», в блоге «Всё о призах и подарках»).