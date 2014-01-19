В Нижнем Тагиле «Молодая гвардия» доказывает делом: России важен каждый ребенок (ФОТО)

Так, в рамках проекта «России важен каждый ребенок» 12 января воспитанники детского дома №2 посетили ОРЦ «Океан». Первым делом ребята с пользой для себя провели время в тренажёрном зале, где у них была возможность поиграть в подвижные игры, потанцевать, попрыгать на батуте, поиграть в настольный теннис, позаниматься на велотренажере и на беговой дорожке. После активной и энергичной разминки все дети дружно пошли плавать в бассейн. Некоторые из ребят, что постарше, уже умели плавать, другие же только осваивали эти навыки, вооружившись жилетами и надувными кругами.