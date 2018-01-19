Буддийский монастырь на горе Качканаре в Свердловской области пока не будет снесен

Качканарские приставы обратились в центральное управление ФССП России с просьбой оказать содействие в выполнении судебного решения по сносу буддийского монастыря.

Подрядчик, который займется непосредственно сносом постройки на горе Качканар в Свердловской области, будет определен после того, как будут выделены деньги. Как сообщает УралИнформБюро, у области на эти цели денег нет.

Монастырь Шад Тчуп Линг был построен в 1995 году, а в 2014 году постройку признали незаконной. Судебное решение по сносу буддийской общины не было выполнено, поскольку путь до монастыря можно преодолеть только пешком. Специалисты заявили, что вывоз мусора после демонтажа нужно осуществлять с помощью вертолета.