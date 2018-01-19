Жительница Нижнего Тагила устроила телефонные атаки на службы города

По информации от источника редакции TagilCity.ru, жительница Нижнего Тагила вызывает скорую помощь и полицию, и звонит на телефон единой дежурно-диспетчерской службы Нижнего Тагила.

В разговорах она призывает свергнуть правительство и прочую ерунду. Её даже соединяли с психологом, но это не помогло рассказал тагильчанин.

По словам собеседника редакции, жительница Нижнего Тагила устроила череду телефонных атак на ЕДДС. Руководство службы обратилось в полицию и по адресу, где проживает женщина, выезжали блюстители порядка.

В полиции Нижнего Тагила подтвердили сведения о тагильчанке, которая совершает звонки в службы Нижнего Тагила и делает ложные вызовы.

Она не только в ЕДДС звонила, а и в различные службы города. По данному факту проводится проверка. Судить однозначно, пока не пройдет проверка, сложно, но скорее всего женщина либо психически нездорова, либо злоупотребляет алкоголем сообщили в УВД Нижнего Тагила.

Как сообщили в пресс-службе УВД города, полицейские каждый раз выезжали на место после ее вызова.

Во всех этих случаях полицейский обязан отреагировать. И если это вызов, то и выехать на место, где зафиксировано нарушение. Полиция выезжала по всей информации, которую она передавала и в ЕДДС и по линии «02». Такие вызовы – это отвлечение сил, которые были бы необходимы для раскрытия серьезных преступлений сообщили в пресс-службе УВД Нижнего Тагила.

Кодексом РФ об административных правонарушениях заведомо ложный вызов пожарной охраны, полиции, скорой медицинской помощи или иных специализированных служб влечет наложение административного штрафа в размере от 1 000 до 1 500 рублей.