Жительница Нижнего Тагила устроила телефонные атаки на службы города
Жительница Нижнего Тагила терроризирует службы города телефонными звонками. Источники редакции TagilCity.ru сообщают, что тагильчанка уже совершила около сотни звонков на единый номер службы спасения. В отношении женщины проводится проверка полиции.
По информации от источника редакции TagilCity.ru, жительница Нижнего Тагила вызывает скорую помощь и полицию, и звонит на телефон единой дежурно-диспетчерской службы Нижнего Тагила.
В разговорах она призывает свергнуть правительство и прочую ерунду. Её даже соединяли с психологом, но это не помогло рассказал тагильчанин.
По словам собеседника редакции, жительница Нижнего Тагила устроила череду телефонных атак на ЕДДС. Руководство службы обратилось в полицию и по адресу, где проживает женщина, выезжали блюстители порядка.
В полиции Нижнего Тагила подтвердили сведения о тагильчанке, которая совершает звонки в службы Нижнего Тагила и делает ложные вызовы.
Она не только в ЕДДС звонила, а и в различные службы города. По данному факту проводится проверка. Судить однозначно, пока не пройдет проверка, сложно, но скорее всего женщина либо психически нездорова, либо злоупотребляет алкоголем сообщили в УВД Нижнего Тагила.
Как сообщили в пресс-службе УВД города, полицейские каждый раз выезжали на место после ее вызова.
Во всех этих случаях полицейский обязан отреагировать. И если это вызов, то и выехать на место, где зафиксировано нарушение. Полиция выезжала по всей информации, которую она передавала и в ЕДДС и по линии «02». Такие вызовы – это отвлечение сил, которые были бы необходимы для раскрытия серьезных преступлений сообщили в пресс-службе УВД Нижнего Тагила.
Кодексом РФ об административных правонарушениях заведомо ложный вызов пожарной охраны, полиции, скорой медицинской помощи или иных специализированных служб влечет наложение административного штрафа в размере от 1 000 до 1 500 рублей.
© Ирина Анисимова, TagilCity.ru