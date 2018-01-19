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Жительница Нижнего Тагила устроила телефонные атаки на службы города
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Жительница Нижнего Тагила устроила телефонные атаки на службы города

19 января, 14:00ОбществоИрина Анисимова
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