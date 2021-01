Германия заморозила разрешение на строительство «Северного потока-2»

Федеральное морское и гидрографическое агентство Германии заявило о приостановлении действия разрешения на строительство газопровода «Северный поток-2» в немецких территориальных водах.

Причиной такого поступка стали жалобы нескольких немецких НКО на решение агентства о предоставлении СП-2 разрешения на строительство газопровода. Пока жалобы организаций не рассмотрят, воспользоваться лицензией не получиться. Стоит отметить, что проект российского газопровода уже проходил много экологических проверок, включая немецких. Конечно, никаких новых природоохранных обстоятельств возникнуть не могло, но разрешение на строительство теперь приостановили. "Бундесагентство выступило со своим заявлением на следующий день после задержания Навального и в день судебного решения о его аресте. Совпадение?", - интересуются авторы телеграм-канала "Мейстер".

