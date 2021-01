В Екатеринбурге прокуратура выдвинуло требование убрать снег с дорог города исполняющему обязанности главы города Алексею Орлову, сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.

Сотрудники прокуратуры выявили нарушение требований ГОСТов 8.1, 8.6 и 8.8 при уборке снега в рамках дорожно уличной сети. Обнаружены рыхлый снег, скользкое покрытие проезжей части, кучи снега вблизи «зебр» и остановок транспортных средств. В связи с выявленными нарушениями, прокуратура направила временно исполняющему обязанности главы Екатеринбурга Алексею Орлову представление с требованием об устранении недостатков. Вопрос находится на контроле у прокуроров.

