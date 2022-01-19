Югорский лыжный марафон заявил о начале набора участников

При этом на IX марафоне участие смогут принять только совершеннолетние спортсмены. Однако участники от 65 лет и старше смогут выступить лишь в заочном формате. Согласно правилам марафона, лыжникам необходимо будет представить QR-код о вакцинации или перенесенном коронавирусе. Иностранцы, приехавшие на марафон, должны представить отрицательный результат ПЦР-теста.