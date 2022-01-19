Югорский лыжный марафон заявил о начале набора участников

По информации sovsport.ru, в качестве генерального партнера мероприятия выступит банк «Открытие». При этом в этом году участники смогут выбрать стиль и трассу. В частности, 8 апреля будут соревнования классическим стилем на 50 км, 9 апреля — свободным на дистанциях 5, 25 и 50 км.
Управляющий Западно-Сибирским филиалом банка «Открытие» Виталий Мосунов выразил надежду, что среди участников мероприятия найдутся те люди, которые захотят пробежать сразу два марафона. По его мнению, это может стать фишкой события.
Организаторы считают, что еще один день марафона даст возможность пригласить на лыжню новых профессионалов из-за рубежа и других регионов РФ. В Югорском лыжном марафоне также планируют принять участие жители 46 регионов РФ, а также казахстанские, молдавские, латвийские и американские лыжники.
Не менее 60% участников являются жителями ХМАО — Югры, поскольку в регионе немало любителей лыжного спорта. Часто гостями марафонов становятся спортивные семьи, даже в трех поколениях. Кроме того, участниками мероприятия станут жители Тюменской области (9%), Свердловской области (8%), Пермского края и ЯНАО (по 4%). Немало людей для участия прибудет из столицы РФ и Санкт-Петербурга.
При этом на IX марафоне участие смогут принять только совершеннолетние спортсмены. Однако участники от 65 лет и старше смогут выступить лишь в заочном формате. Согласно правилам марафона, лыжникам необходимо будет представить QR-код о вакцинации или перенесенном коронавирусе. Иностранцы, приехавшие на марафон, должны представить отрицательный результат ПЦР-теста.
Югорский лыжный марафон стартовал в 2013 году. Организуют мероприятие правительство региона, АУ «ЮграМегаСпорт», Федерация лыжных гонок ХМАО — Югры в партнерстве с банком «Открытие». Ежегодно марафон собирает несколько тысяч любителей спорта, фанатов со всей России и из зарубежных государств. В прошлогоднем мероприятии участвовали 2,8 тыс. спортсменов.
Отмечается, что партнерами Югорского лыжного марафона — 2022 выступают ИД «Советский спорт» и медиахолдинг 1MI.