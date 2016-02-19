Борис Гребенщиков и Евгений Куйвашев встали на защиту буддистского храма в Качканаре (ФОТО)

TagilCity.ru напоминает о том, что изначально незаконные храмовые постройки планировалось снести до 1 марта.

Сейчас, похоже, у храма появились известные и влиятельные защитники.

Вчера утром в защиту монастыря на своей странице Facebook высказался Борис Гребенщиков. Менее чем за сутки запись набрала более 3000 отметок «мне нравится».

Позднее официальный сайт Правительства Свердловской области опубликовал информацию о том, что губернатор поручит подчинённым рассмотреть возможности сохранения культового сооружения, а также оценить его туристическую привлекательность.

Получается, что в истории храма рано ставить точку. О том, кто ещё встанет на защиту сооружения и удастся ли буддистам отстоять свой монастырь, читайте на страницах TagilCity.ru.