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Борис Гребенщиков и Евгений Куйвашев встали на защиту буддистского храма в Качканаре (ФОТО)
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Борис Гребенщиков и Евгений Куйвашев встали на защиту буддистского храма в Качканаре (ФОТО)

19 февраля 2016, 09:25ОбществоПавел Щербина
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