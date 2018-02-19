Чемпионат «WorldSkills Russia» официально стартовал в Нижнем Тагиле

Торжественное открытие прошло в Демидовском колледже. Среди спикеров на мероприятии присутствовали представители администрации, торгово-промышленной палаты, а также руководящий состав учебных заведений Нижнего Тагила. 18 февраля прошёл первый конкурсный день.

Научное мероприятие проходит на двух площадках: на базе Нижнетагильского государственного колледжа им. Н.А. Демидова. В Н и в Нижнетагильском техникуме металлообрабатывающих производств и сервиса.

Среди участников – 42 студента из 21 образовательной организации городов Свердловской области.

Оценивать работу будут 54 эксперта. На чемпионате будет представлено пять номинаций: «Организация экскурсионных услуг», «Туризм», «Социальная работ», «Технология моды», «Мастер производственного обучения».