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Оставшаяся без владельцев усадьба 19 века в Первоуральске требует ремонта
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Оставшаяся без владельцев усадьба 19 века в Первоуральске требует ремонта

19 февраля, 11:50Общество
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