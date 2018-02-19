Оставшаяся без владельцев усадьба 19 века в Первоуральске требует ремонта

Здание городской усадьбы XIX века в Первоуральске, принадлежавшее двум собственникам, включили в реестр объектов культурного наследия РФ в декабре 1987 года. После кончины одного из хозяев на наследование дома никто не претендовал, умершему владельцу принадлежало 25/36 доли дома.

Сейчас усадьба находится в запущенном состоянии, в связи с чем в суд от прокуратуры было направлено требование оформления муниципальной собственности на оставшуюся без владельца часть здания.

Вторых владельцев дома, которым принадлежит 11/36 доли, обяжут поддерживать свою часть здания в нормальном состоянии. Требование прокуратуры было удовлетворено судом полностью, сообщает «ЕТВ».