Сбербанк назвал самую эффективную риэлторскую компанию в России за 2017 год

Компания с тюменскими корнями уже пятый год лидирует на российском рынке риэлторской услуг. По всей стране работают 70 офисов «Этажей» - от Калининграда до Южно-Сахалинска.

Исторический момент - компания Этажи признана агентством недвижимости номер 1 в России по версии Сбербанка. Пять лет подряд лидируем в России. В этом году победа особенно ценна, так как лидерство определялось и по объему выданной ипотеки, и по качеству услуги. Знаете, это заслуженно! рассказал руководитель компании Ильдар Хусаинов в социальных сетях. Благодарность за достижение руководитель федеральной компании выразил сотрудникам, партнёрам и клиентам.

Действительно, «Этажи» с 2013 года стали крупнейшим партнером Сбербанка по выдаче ипотечных кредитов среди агентств недвижимости. И представительство компании в Нижнем Тагиле не исключение. Удерживать лидерство им помогают инновации, от электронных сервисов до уникальных клиентских программ вроде «Гарантии безопасности сделки». Последняя подразумевает финансовую ответственность «Этажей» перед своими клиентами: в случае потери права собственности компания обеспечит клиенту компенсацию из собственного фонда. Пока это крупнейшая программа по безопасности в России. Подробнее о программе и гарантийных обязательствах, действующих в компании «Этажи» в городе Нижний Тагил можно узнать на сайте компании.