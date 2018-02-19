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Торговый дом «Перекрёсток» в Екатеринбурге оштрафован за вой сигнализации
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Торговый дом «Перекрёсток» в Екатеринбурге оштрафован за вой сигнализации

19 февраля, 22:55Общество
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