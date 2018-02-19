Торговый дом «Перекрёсток» в Екатеринбурге оштрафован за вой сигнализации
19 февраля, 22:55Общество
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Жители района Автовокзал в Екатеринбурге пожаловались на вой сирены в торговом доме «Перекрёсток».
Сюжеты: Екатеринбург
19 февраля с 3-х часов ночи до 8-ми часов утра в торговом доме «Перекрёсток» включалась сигнализация.
Жители близлежащих домов обратились в полицию и пожаловались на нарушение покоя и сна.
Как сообщает «ЕТВ», руководство торгового дома привлекли к административной ответственности и назначали штраф в размере 3 тыс. рублей.
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