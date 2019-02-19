Количество пассажиров в тагильских трамваях за 5 лет увеличилось на 1 миллион
За пять лет пассажиропоток в трамваях Нижнего Тагила увеличился на 13,5%, то есть более, чем на один миллион. За 2013 год в трамваях проехали 9,6 млн человек, в 2018 году этот показатель достиг 10,8 млн человек.
Такой прирост пассажиров, по мнению директора МУП «Тагильский трамвай» Игоря Темнова, достигнут за счет увеличения количества трамвайных составов и обновления вагонов.
Поток пассажиров на тагильских трамваях стал больше за счет увеличения транспортной работы, за счет увеличения выпуска на линию подвижного состава. Также за последние 5 лет на нашем предприятии произошло серьезное обновление трамвайных составов, сменились вагоны. Те старые вагончики, которые работали с 70-х годов, начали менять на новые комфортабельные вагоны. По мнению пассажиров, эти вагоны удобные и безопасные, поэтому многие предпочитают ездить на трамваях,рассказал редакции TagilCity.ru Игорь Темнов.
В начале января «Тагильский трамвай» произвел обновление официального сайта, зайдя на который жители города смогут получить информацию о маршрутах, уточнить расписание движения трамваев и определить местонахождение нужного трамвая на карте в режиме реального времени.
Также в трамваях периодически проходят бесплатные экскурсии по истории Нижнего Тагила, что привлекает многих горожан.