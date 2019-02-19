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Количество пассажиров в тагильских трамваях за 5 лет увеличилось на 1 миллион
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Ve8m4zdjpek

Количество пассажиров в тагильских трамваях за 5 лет увеличилось на 1 миллион

Сегодня, 14:54ОбществоАнна ГригорьеваФото: Капитан
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