Количество пассажиров в тагильских трамваях за 5 лет увеличилось на 1 миллион

Поток пассажиров на тагильских трамваях стал больше за счет увеличения транспортной работы, за счет увеличения выпуска на линию подвижного состава. Также за последние 5 лет на нашем предприятии произошло серьезное обновление трамвайных составов, сменились вагоны. Те старые вагончики, которые работали с 70-х годов, начали менять на новые комфортабельные вагоны. По мнению пассажиров, эти вагоны удобные и безопасные, поэтому многие предпочитают ездить на трамваях,рассказал редакции TagilCity.ru Игорь Темнов.