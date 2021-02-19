Всероссийская акция «Защитим память героев!» пройдет в Нижнем Тагиле

20 февраля ученики школ смогут почтить память погибших в Великой отечественной войне. Организованными группами пройдет возложение цветов к значимым памятникам воинской славы, сообщает пресс-служба администрации Нижнего Тагила.
23 февраля к местам захоронений и памятникам солдатам ВОВ возложат цветы депутаты, глава города и члены патриотических клубов.
Любой желающий житель Нижнего Тагила может принять участие в мероприятии. Организаторы просят осветить акцию хэштегом #защитимпамятьгероев с номером региона. Фотоснимки будут размещены на сайте и в группах муниципальных образований.