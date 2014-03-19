Infiniti объявила российские цены на новый седан Q50

Напомним, что с 2014 года компания Infiniti постепенно переходит на новое обозначение своего модельного ряда. Все седаны, купе и кабриолеты марки будут иметь индекс Q и цифровое обозначение в зависимости от размера – 50 (бывший G), 60 (G купе или кабриолет) или 70 (бывший М). Для кроссоверов и внедорожников индекс будет QX.

Первой модификацией модели Q50 для России станет гибридная версия с 3,5-литровым двигателем, которая появится у дилеров уже в апреле 2014 года. Гибридная модификация оснащается 7-ступенчатой автоматической коробкой передач и имеет полный привод.

Позднее, в сентябре, седан Q50 будет доступен и с 2,0-литровым силовым агрегатом, работающим в паре с 7-ступенчатой автоматической коробкой передач с функцией ручного переключения и имеющим задний привод.

С помощью гибридной силовой установки Infiniti Direct Response модель Q50 3.5h развивает мощность в 355 л.с. Оснащение нового Q50 соответствует премиальности бренда Infiniti: полный пакет систем обеспечения безопасности, включая систему помощи при экстренном торможении Intelligent Brake Assist Plus, Lateral Stability Enhancement (система активного управления траекторией или система помощи при прохождении поворотов), Active Trace Control (система активной динамической стабилизации), система предотвращения наезда на препятствия при движении задним ходом Back-up Collision Intervention, система автоматического переключения с дальнего света на ближний (High Beam Assistant), система кругового обзора (Around View Monitor) (теперь с функцией Moving Object Detection), система круиз-контроля, система поддержания дистанции до впереди идущего транспортного средства Distance Control Assist, система предупреждения о присутствии объекта в «непросматриваемой» зоне Blind Spot Warning с системой предотвращения столкновения с объектом в «непросматриваемой зоне» Blind Spot Intervention и система помощи предотвращения фронтального столкновения Forward Collision Avoidance Assist

Infiniti Q50 3,5h доступен в четырех уровнях комплектации – Sport, Sport+NAVI, Hi-Tech и Hi-Tech+. Стоимость автомобиля в комплектации Sport начинается от 2 285 000 руб.