С 31 марта начнут выдавать `новые` права

С недавнего времени для управления мопедом требуются права любой категории. При отсутствии стандартных прав, будущий водитель после обучения и экзаменов может получить права с категорией М.

В новое водительское удостоверение теперь добавлены категории Tm - трамваи, и Tb - троллейбусы. А также подкатегории: А1 - легкие мотоциклы с объемом двигателя до 125 кубических сантиметров, В1 - квадрициклы и трициклы, С1 - грузовики до 7,5 тонны, D1 - автобусы до 16 мест, С1Е и D1Е - для управления транспортом с прицепом.

В связи с ростом популярности автомобилей с автоматической трансмиссией (это касается не только женщин, но и мужчин), в правила сдачи экзаменов по вождению было внесено нововведение, которое дает возможность обучаться и экзаменоваться на автомобиле с автоматической коробкой передач.

В данном случае в водительское удостоверение в раздел Ограничения будет ставиться отметка АТ (там же указывают ограничения для водителей-инвалидов).