Volkswagen одобрит создание бюджетного бренда к лету

В настоящее время проект находится на стадии одобрения советом директоров. Заключительным шагом должно стать согласие наблюдательного комитета. Предполагается, что до этого момента топ-менеджеры компании должны подготовить план по снижению затрат на производство бюджетных автомобилей. Как подчеркнули собеседники издания, именно увеличение проектной стоимости не позволило «Фольксвагену» выпустить дешевый подбренд до 2014 года.

Впервые о возможности создания бюджетной марки руководители концерна VW сообщили в 2011 году. Тогда предполагалось, что производство будет налажено в Китае. Однако впоследствии «Фольксваген» неоднократно переносил сроки премьеры. Так, среди одной из возможных дат запуска назывался 2015 год.