Volkswagen одобрит создание бюджетного бренда к лету
Руководство концерна Volkswagen в ближайшее время утвердит окончательный проект создания и вывода на рынок нового бренда, под которым будут продаваться бюджетные автомобили. Ожидается, что все документы по этому вопросу будут подписаны летом 2014 года, а премьера марки состоится в 2016 году. Об этом со ссылкой на неназванные источники в производителе сообщает издание Manager-Magazin.
В настоящее время проект находится на стадии одобрения советом директоров. Заключительным шагом должно стать согласие наблюдательного комитета. Предполагается, что до этого момента топ-менеджеры компании должны подготовить план по снижению затрат на производство бюджетных автомобилей. Как подчеркнули собеседники издания, именно увеличение проектной стоимости не позволило «Фольксвагену» выпустить дешевый подбренд до 2014 года.
Впервые о возможности создания бюджетной марки руководители концерна VW сообщили в 2011 году. Тогда предполагалось, что производство будет налажено в Китае. Однако впоследствии «Фольксваген» неоднократно переносил сроки премьеры. Так, среди одной из возможных дат запуска назывался 2015 год.
Несмотря на несколько переносов, концерн продолжает рассматривать Китай в качестве стартового рынка для доступной модели. По словам главы отдела исследований и разработок немецкого автопроизводителя Ганса-Якоба Нессера, новинка будет построена на базе седана Santana, который выпускается для Китая. В Volkswagen полагают, что рыночная стоимость бюджетной машины должна быть установлена между шестью и восемью тысячами евро.