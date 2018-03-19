85-летний дедушка в Пермском крае живёт в ледяном доме (ВИДЕО)

Месяц назад дом 85-летнего пенсионера в Пермском крае затопило после прорыва трубы на соседнем пруду.

Вода превратилась в лёд толщиной 25 сантиметров, который покрыл пол. Также затопило погреб, уничтожив запасы продуктов и ульи с пчёлами.

Как сообщает портал «Мash», местные чиновники отказываются помочь пенсионеру, поэтому лёд в доме он убирает собственными силами.

Видео: Mash