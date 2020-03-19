Тагильская мэрия из-за коронавируса запретила присутствие журналистов на совещаниях

Пресс-служба мэрии Нижнего Тагила сообщила, что, в соответствии с указом губернатора Свердловской области, до 12 апреля отменены мероприятия с числом участников более 50 человек. В связи с этим представителей средств массовой информации на завтрашнее аппаратное совещание не пригласили.