Тагильская мэрия из-за коронавируса запретила присутствие журналистов на совещаниях
Сегодня, 11:04ОбществоФото: pixabay.com
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Администрация Нижнего Тагила ограничила посещение аппаратного совещания, которое состоится завтра, 20 марта, для представителей средств массовой информации из-за пандемии коронавируса.
Сюжеты: Коронавирус, Эксклюзив, Нижний Тагил
Пресс-служба мэрии Нижнего Тагила сообщила, что, в соответствии с указом губернатора Свердловской области, до 12 апреля отменены мероприятия с числом участников более 50 человек. В связи с этим представителей средств массовой информации на завтрашнее аппаратное совещание не пригласили.
Напомним, ограничения по посещению судов Нижнего Тагила введены с сегодняшнего дня также из-за коронавируса. Гражданам рекомендовано воспользоваться электронной системой для подачи заявлений.
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