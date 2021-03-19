Главу муниципалитета в ХМАО Бориса Саломатина подозревают в коррупции

В биографии самого богатого чиновника в ХМАО может появиться еще одно черное пятно. Бориса Саломатина, возглавляющего Нижневартовский муниципалитет, заподозрили в коррупции.

Саломатин может быть связан с вымогательствами, сообщает издание Муксун.fm со ссылкой на собственные источники. По словам собеседника издания, чиновник намеренно создает проблемы некоторым нефтяным предприятиям, чтобы затем, воспользовавшись своим положением, решить эти же проблемы за определенную плату. В «сборах» с компаний может быть замешан заместитель Саломатина Ханиф Абдуллин, считает источник. Борис Саломатин имеет достаточно насыщенную биографию. В период с 1978 по 2000 год он служил в милиции. В постсоветский период лихих 90-х российские правоохранительные органы фактически считались наиболее коррумпированными. В своей работе они не гнушались использовать грязные методы, от чего до сих пор не могут избавиться в современной полиции. Сразу после увольнения из МВД Саломатин устраивается на теплую должность в филиале ОАО «Тюменская нефтяная компания» — «ТНК Сибирь». Его назначают директором по управлению безопасности компании. На такие должности часто берут бывших высокопоставленных полицейских за умение быстро решать все проблемы, в том числе с силовиками и организованной преступностью. Разумеется, это делается негласно. Саломатин прославился также своей жесткостью. В мае 2018 года его имя было связано с самоубийством главы Излучинска Алексея Кудрика. Издание Ura.ru со ссылкой на собственные источники сообщало тогда, что именно Саломатин довел чиновника до самоубийства. По сведениям издания, у Кудрика была обнаружена предсмертная записка, где он обвинял в своей смерти Саломатина и описывал его коррупционную деятельность. В СМИ сообщалось, что накануне смерти Саломатин имел с Кудриком «трудный разговор». В этом же году у Саломатина в кабинете был произведен обыск. Как сообщает «Коммерсантъ», обыск был связан с информацией о покупке квартиры в Москве стоимостью свыше 140 миллионов рублей. В то же время задекларированные доходы Саломатина за 2017 год составили 11 млн рублей, а за 2016 год — 16 млн рублей. Финансовые дела чиновника заслуживают отдельного внимания. Градоначальник смог официально заработать за 2019 год свыше 18 миллионов рублей, опередив бывшего главу Сургута Вадима Шувалова и даже губернатора ХМАО Наталью Комарову. Деятельность Саломатина не осталась без внимания прокуратуры округа. В 2020 году в нижневартовской администрации было проведено 157 прокурорских проверок. Сейчас внимание прокуратуры к фигуре Саломатина не ослабевает. В январе 2021 года в отношении градоначальника возбудили административное дело.

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