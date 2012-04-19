Более 30 мероприятий пройдут в Верхотурье в «Дни Святого Симеона»

В программу войдут богослужения, концерты, кинопоказы , музыкальныефестивали, спектакли и театрализованные представления, выставки иярмарки – всего более 30 мероприятий.

Уникальность праздничной программы Дня Святого Праведного СимеонаВерхотурского Чудотворца в том, что в ней органично сочетаютсяправославная история и современная культура. Впервые концерт хоровых иинструментальных коллективов, исполняющих духовные и фольклорныепроизведения, будет проходить в стенах Верхотурского Кремля отмечаетпресс-служба Центра развития туризма Свердловской области.