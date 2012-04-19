Более 30 мероприятий пройдут в Верхотурье в «Дни Святого Симеона»
Праздник «Дни Святого Симеона» пройдет в духовной столице Среднего Урала с 24 по 27 мая. Он будет посвящен сразу двум памятным датам - дню памяти святого праведного Симеона Верхотурского (25 мая) и Дню cлавянской письменности и культуры (24 мая).
В программу войдут богослужения, концерты, кинопоказы, музыкальныефестивали, спектакли и театрализованные представления, выставки иярмарки – всего более 30 мероприятий.
Уникальность праздничной программы Дня Святого Праведного СимеонаВерхотурского Чудотворца в том, что в ней органично сочетаютсяправославная история и современная культура. Впервые концерт хоровых иинструментальных коллективов, исполняющих духовные и фольклорныепроизведения, будет проходить в стенах Верхотурского Кремля отмечаетпресс-служба Центра развития туризма Свердловской области.
Хедлайнером праздничного гала-концерта, который состоится 27 мая, станет группа «Пелагея».Гостем «Дней Святого Симеона» станет также профессор Московской духовной семинарииАлексей Осипов, встреча с ним пройдет 26 мая.
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