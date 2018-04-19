Расширила жилплощадь: жительница Верхней Пышмы «приватизировала» лестничную клетку

Также женщина несколько раз меняла замки на входной двери, не пуская тем самым соседку, которая является владелицей одной из комнат в квартире.

Жители дома обратились в суд с требованием убрать незаконно возведенное сооружение. Суд удовлетворил этот иск. Однако нарушительница не выполнила решение суда в установленные сроки. Приставы составили протокол по статье «Неисполнение содержащихся в исполнительном документе требований неимущественного характера». Перегородку демонтировали.

Хозяйка комнаты получила доступ к жилью, а соседи вернули часть своей лестничной площадки, сообщает «Вечерний Екатеринбург».