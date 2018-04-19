Возрастной ценз для мэра Екатеринбурга может снизиться до 21 года
19 апреля, 06:00Общество
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Возрастной ценз для мэра Екатеринбурга может быть снижен с 35 лет до 21 года, если на слушаниях примут поправки в устав города.
Сюжеты: Екатеринбург
Сейчас человек с 21 года может претендовать только на пост исполняющего обязанности председателя думы, не обладающего экономическими полномочиями. Для мэра города предусматривается возрастной ценз в 35 лет. Также при этом кандидат должен прожить в Екатеринбурге не менее 10 лет, пишет «Наша газета».
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