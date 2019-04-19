Житель Каменска-Уральского два месяца убирал в школе за долги по штрафам
Сегодня, 10:31ОбществоФото: Медиахолдинг 1Mi
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21-летний молодой человек из Каменска-Уральского получил наказание в виде 130 часов обязательных работ за неуплату штрафов ГИБДД, сообщает пресс-служба УФССП по Свердловской области.
Общая сумма задолженности по штрафам составила 30 тысяч рублей. Для отработки 130 часов обязательных работ молодой человек был направлен в школу. С конца февраля до середины апреля он занимался столярными, плотницкими работами и уборкой территории.
Положенное наказание житель Каменска-Уральского отработал полностью.
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