ЕР выступила в поддержку родителей детей дошкольного возраста

В ходе встречи с председателем движения «Совет матерей России», экспертом ОНФ Татьяной Буцкой секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак поддержал предложение выплачивать родителям детей до 7 лет пособия по временной нетрудоспособности в 100%-ном размере вне зависимости от срока трудового стажа.

Как сообщает nashgorod.ru, по словам Андрея Турчака, ЕР поддержит данную инициативу, поскольку «эта несправедливость» должна быть устранена. Турчак подчеркнул: молодым родителям ничего не остается, кроме как просить бабушек и дедушек сидеть с детьми, пока они сами находятся на работе. Это относится и к самим родителям, которые не могут уйти на больничный в случае болезни, а потому работают до последнего. Поэтому такое предложение нужно направить президенту, — сказал секретарь генсовета «Единой России». Татьяна Буцкая в свою очередь сказала, что ее организация получает обращения по данному вопросу тысячами. Она отметила: эта тема тревожит молодых родителей, которые еще недавно были студентами, еще учатся или только начинают работать. По словам Татьяны Буцкой, у молодых мам зачастую нет стажа. Они не получают 100% от суммы заработка, пребывая на больничном. Стоимость лекарств одинаковая для всех. В этих деньгах они нуждаются даже больше по сравнению с теми, кто располагает какой-то финансовой подушкой, — сказала председатель Совета матерей России. Она также выразила благодарность руководству «Единой России» за предложения по поддержке семей с детьми. Следует сказать, что в прошлом году по инициативе «Единой России» вдвое, до 6,7 тыс. руб., вырос размер пособия по уходу за детьми до полутора лет. Помимо этого, увеличили максимальную сумму пособия для тех, кто во время декрета остался без работы. Сумма возросла с 6 тыс. руб. до 13 504 руб. Также начал действовать инициированный ЕР закон, в соответствии с которым семья вправе устраивать детей в один детсад и одну начальную школу, если в них уже учатся их братья и сестры. Новые правила приема стартовали с 1 апреля этого года. В данный момент партия решает вопрос о закреплении статуса многодетной семьи и базовых льгот к нему, единых для всей России, на законодательном уровне. Планируется, что статус будет подтверждаться удостоверением, действительным во всех субъектах. Это даст возможность родителям решить проблему повторного подтверждения многодетности при смене места жительства и переезде в другой российский регион, сообщает сайт партии ER.ru.

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